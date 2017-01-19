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Süper Bilgisayar Yarışında ABD Bir Kez Daha Çin'e Yeniliyor

 Süper Bilgisayar Yarışı

Dijital yarışta ABD geçtiğimiz yıllarda bayrağı Çin'e kaptırmıştı. Sunway TaihuLight süper bilgisayar yarışında oldukça öne geçerken, yeni projesi dijital yarışta ABD 'yi yine Çin'in yıllarca gerisine düşürüyor.

Çin'in Xinhua Haber Ajansına göre 2017'de inşa edilecek olan yeni süper bilgisayar, yeryüzündeki en hızlı işlem yapan Sunway TaihuLight'tan 2 misli daha süratli olacak. Bundan birkaç ay önce de Japon hükûmetinin “sipariş” verdiği süper bilgisayarın saniyede 130 katrilyon işlem yapabilmesi (veya teknolojik jargonu ile 130 petaflop hızında) planlanıyordu. Ancak yeni Çin süper bilgisayarı bunu da aşacak bir hıza sahip olacak.

Çin'in yeni projesi saniyede milyar kere milyar işlem yapabilme kapasitesine sahip (exascale işlem yapabilme) kapasitesine sahip olacak. Bu şartlar altında Japonya'yı ve ABD'yi yine geride bırakacak. Projenin başındaki mühendislerin söylediğine göre süper bilgisayarın prototipi 2107 yılının sonuna yetişecek. Tam kapasiteyle çalışmaya başlaması ise 2020 yılını bulacak. Bu bilgisayar Çin'de yapılan ilk süper bilgisayar Tianhe-1'den 200 defa daha güçlü olacak.

Kısaca ABD'nin Intel yongaları 2015 yılında Çin'e ihraç edilmesini engellemesi, ülkeyi ABD'ye karşı güçlü olmaktan alıkoymamış gibi görünüyor.

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Yazar: - 19.01.2017

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