?     Geri Bildirim
TamindirHaberYazılımSüper Bir Google Maps Güncellemesi: Park Yerinizi Kayıt Edin

Süper Bir Google Maps Güncellemesi: Park Yerinizi Kayıt Edin

Süper Bir Google Maps Güncellemesi: Park Yerinizi Kayıt Edin

Hepimizin başına gelmiştir. Aşırı yoğun bir günde, zar zor arabamızı park etmeyi başarabilmiş, ancak o karmaşada daha sonra nereye park ettiğimizi uzun süre bulamamışızdır. Evet, park alanlarında alelacele arabayı bir yere bırakabilmiş olmanın rahatlığı daha sonra kabusa dönüşebiliyor.

Google Maps işte bu noktada daha sonra selametle arabamızı bulabilmemiz için GPS vasıtasıyla arabayı park ettiğimiz yeri kayıt altına almamızı sağlıyor. Böylece tekrar o noktaya sorunsuz dönebilmemize de olanak veriyor. GPS ve Google Maps özelliğinden faydalanarak arabanızı park ettiğiniz noktanın üzerine bir "P" işareti bırakıp, yerinizi belirleyebiliyor ve işi daha sağlama almak için etrafınızdaki her hangi bir belirleyici görüntüyü de bu işaretin altına yerleştirebiliyorsunuz. Böylece arabanın yerini daha sağlama alabiliyorsunuz.

Google Maps'ın bu hizmeti 9.49 uygulama sürümüyle kullanılabiliyor.

Park Yerinizi Kayıt Edin

Park Yerinizi Kayıt Edin

Park Yerinizi Kayıt Edin

İndir
Google Maps Android
Google Maps Android Android İçin Google Haritalar Uygulaması

İndir95 MB
Google Maps iOS
Google Maps iOS iPhone ve iPad için Google Haritalar Uygulaması

Google Maps Haritalarına King Kong'un Kuru Kafa Adasını da Ekledi

Google Maps Artık Park Etme Zorluğunu da Gösteriyor

Google Maps Artık Park Yeri Sorunumuzu da Çözecek

Editöre Yaz:
Yazar: - 21.03.2017

Süper Bir Google Maps Güncellemesi: Park Yerinizi Kayıt Edin İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Hollanda Polisinden 3 Milyon Avroluk Hata Hollanda Polisinden 3 Milyon Avroluk Hata Hollanda polisi ihtiyacından çok fazla Microsoft Office lisansı satın aldı ve Microsoft'tan da parasını geri alamıyor. Korkunç bir hata yapan…
ARM'nin Yapay Zeka Destekli Yeni İşlemcileri Geleceğe Hazırlanıyor ARM'nin Yapay Zeka Destekli Yeni İşlemcileri Geleceğe HazırlanıyorARM'nin işlemci teknolojisi, her gün kullandığımız cihazların çoğuna zaten güç veriyor. Şimdi ise şirket, DynamIQ adını taşıyan yeni… Google, Terörist ve Nazi Videolarına Reklam Yerleştirmekten Ötürü Topa Tutuldu Google, Terörist ve Nazi Videolarına Reklam Yerleştirmekten Ötürü Topa TutulduGoogle, izlediği reklam politikaları nedeniyle reklam verenlerin hedefi oldu ve geniş bir boykot ile karşılaştı. Google'ın böyle bir boykotun…
Tarihte Bugün: İlk Tweet Atıldı Microsoft, Windows 10 İçin Bir Haftada 6 Güncelleme Yayınladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

YAZILIM HABERLERİ