Süper Bir Google Maps Güncellemesi: Park Yerinizi Kayıt Edin

Hepimizin başına gelmiştir. Aşırı yoğun bir günde, zar zor arabamızı park etmeyi başarabilmiş, ancak o karmaşada daha sonra nereye park ettiğimizi uzun süre bulamamışızdır. Evet, park alanlarında alelacele arabayı bir yere bırakabilmiş olmanın rahatlığı daha sonra kabusa dönüşebiliyor.

Google Maps işte bu noktada daha sonra selametle arabamızı bulabilmemiz için GPS vasıtasıyla arabayı park ettiğimiz yeri kayıt altına almamızı sağlıyor. Böylece tekrar o noktaya sorunsuz dönebilmemize de olanak veriyor. GPS ve Google Maps özelliğinden faydalanarak arabanızı park ettiğiniz noktanın üzerine bir "P" işareti bırakıp, yerinizi belirleyebiliyor ve işi daha sağlama almak için etrafınızdaki her hangi bir belirleyici görüntüyü de bu işaretin altına yerleştirebiliyorsunuz. Böylece arabanın yerini daha sağlama alabiliyorsunuz.

Google Maps'ın bu hizmeti 9.49 uygulama sürümüyle kullanılabiliyor.

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