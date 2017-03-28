Super Hyper Ball 2(Android)
Super Hyper Ball 2 oyununda yerinde duramayan topla harikalar oluşturabilirsiniz.
90’lı yıllarda gençlerin bir numaralı oyunlarından birisi olan Pinball, atari döneminde video oyunu olarak gündeme gelmiş ve oldukça yankı uyandırmıştı. Pinball'ın atari için geliştirilen video oyunundan sonra bu sefer de mobil oyunu gündemde.
Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Super Hyper Ball 2, Pinball oyununun geliştirilmiş ve daha zevkli hale getirilmiş mobil halidir. Oyunda farklı aksiyonlarla karşılaşacak ve çok eğleneceksiniz.
Super Hyper Ball 2 oyununda topu kullanarak en fazla puanı toplamaya çalışıyorsunuz. Cihazınızın dokunmatik ekranı ile kontrol edebileceğiniz topu, çarptırdığınız yerdeki nesnelere göre ayarlamanız lazım. Çünkü Super Hyper Ball 2 oyununda top ne kadar fazla nesneye çarparsa size o kadar fazla puan kazandırıyor.
Super Hyper Ball 2 oyununda topu nesnelere çarptırarak puan kazanırken oldukça ilginç sahnelere tanıklık edeceksiniz. Geliştiriciler tarafından oldukça özenle hazırlanmış grafikleri ile birlikte Super Hyper Ball 2, topun çarptığı engele göre animasyon oynatıyor. Farklı oyun bölümleri ve oldukça keyifli oynanışı ile birlikte Super Hyper Ball 2 oyununu çok seveceksiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 2.3.3 ve üzeri
- Üretici:
- Appsolute Games LLC
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Super Hyper Ball 2 Eski Sürümleri
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