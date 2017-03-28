Super Hyper Ball 2(iOS)
Super Hyper Ball 2 oyununda topu farklı nesnelere çarptırarak puan kazanın!
Nostalji oyunları daha güncel hali ile oynamak istiyorsanız Super Hyper Ball 2 tam size göre. Bir dönemin efsane oyunu Pinball'ın güncellenmiş ve mobil uyumlu bir hale getirilmiş halini siz de çok seveceksiniz.
iPhone ve iPad cihazlarınız için ücretsiz olarak indirebileceğiniz Super Hyper Ball 2, size oldukça eğlenceli anlar yaşatacak. Oyunda size verilen topu cihazınızın ekranından kontrol etmeli ve puan kazanmalısınız. Topu ne kadar çok nesneye çarptırırsanız o kadar fazla puan kazanabilirsiniz. Super Hyper Ball 2 oyununda en hızlı oynayan değil en mantıklı oynayan kazanıyor. Bu yüzden topu dikkatlice başlatmalı ve size puan kazandıracak nesnelere denk getirmelisiniz. Bu sayede puan kazanabilir hatta kazandığınız puanları katlayabilirsiniz.
Oldukça başarılı grafiklere ve muhteşem ses efektlerine sahip olan Super Hyper Ball 2, siz puan kazandıkça hünerlerini gösteriyor. Geliştiriciler tarafında oyuna bazı animasyonlar eklenmiş. Eklenen bu animasyonları ancak puan kazandıkça görebilirsiniz. Oldukça şaşırtıcı olan animasyonları sizin de görebileceğinize inanıyoruz.
Super Hyper Ball 2 oyununu hemen şimdi indirin ve arkadaşlarınızla birlikte eşsiz bir maceraya başlayın.
Super Hyper Ball 2 özelikleri:
- 4 farklı oyun modu
- Tamamlanması gereken 100 farklı bölüm
- Geliştirilebilir nesneler
- Kilidini açabileceğiniz onlarca farklı top
- Paylaşma özelliği
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri
- Üretici:
- Appsolute Games LLC
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Super Hyper Ball 2 Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MobogenieKişiselleştirme Uygulaması
- WhatsApp İndirMesajlaşma Uygulaması
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı