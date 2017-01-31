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Super Mario Run 78 Milyon İndirmeye Ulaştı

Super Mario Run

Son duyduğumuzda, yani Aralık 2016'da Nintendo'nun mobil cihazlara çıkardığı Super Mario Run 50 milyon kez indirilmişti. Şimdi ise Bloomberg muhabiri Yuji Nakamura'nın attığı bir tweet'e göre, Super Mario Run 78 milyon kez indirildi ve bu indirmeleri yapanların sadece yüzde 5'i oyunun tam sürümünü satın aldı.

Küçük bir hesap yaparsak, bu durum oyunun tam sürümünün yaklaşık 3.9 milyon kez indirildiğini gösteriyor. Genel indirme sayısını düşündüğümüzde aslında bu sayının o kadar da iyi olmadığını görüyoruz. Çünkü Super Mario Run, ilk yüklediğinizde yalnızca 3 bölümü ücretsiz oynamanıza izin veriyor ve daha sonra kalan seviyeleri oynayabilmek için satın almanız gerekiyor. Bu da 27 TL'lik bir ödeme yapmanız gerektiği anlamına geldiğinden, oyunu pekte oynamış sayılmıyorsunuz.

Oyunla ilgili görüşler genellikle ikiye ayrılmış görünüyor. Bir kesim oyunu yeterince modern ve keyifli bulurken, diğer kesim övgülerin gereksiz olduğunu ve o kadar para ödemenin bir şey ifade etmediği yorumunda bulunuyorlar. Açıkçası birçok oyuncunun ortak paydada birleştiği konu da oyunun fiyatı. Hiç kimse oyunun 10 dolarlık (Türkiye'de en son 27 TL idi) fiyat etiketini hak ettiğini düşünmüyor. 

Açıkçası bu rakamlar henüz Android sürümü çıkmamış bir oyun için nispeten iyi diyebiliriz. Şimdilik Super Mario Run yalnızca iOS platformunda bulunuyor ve Nintendo bu ayın başlarında oyunun Android cihazlara Mart ayında çıkacağını doğruladı. 

Siz Super Mario Run'ı nasıl buldunuz?

İndir205 MB
Super Mario Run iOS
Super Mario Run iOS iPhone ve iPad İçin Süper Mario Oyunu

Super Mario Run Koşmaya Devam Ediyor: Bir Haftada 50 Milyon İndirme!

Super Mario Run, Android'e Ne Zaman Gelecek? İşte Detaylar

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Yazar: - 31.01.2017

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