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Super Mario Run Android Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Super Mario Run Android Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Geçtiğimiz aylarda iOS için çıkış yapan Super Mario Run mobil cihazlar için geliştirilmiş ilk resmi Mario oyunu olmasıyla dikkatleri üzerine toplamıştı. iPhone veya iPad sahibi oyuncular bu yeni nesil Mario oyununu telefon ve tabletlerine indirerek oynayabilme imkanı bulmuşlardı. iPhone 7 ile birlikte tanıtılan oyunun ilk olarak iOS platformuna çıkış yapması doğal bir durumdu. Fakat Android akıllı telefon ve tablet kullanıcıları oyunu oynayamadıkları için hayal kırıklığına uğramışlardı.

Nintendo geçtiğimiz haftalarda Super Mario Run'ı Android uygulama marketi Google Play üzerinde yayınlamıştı. Fakat oyun henüz indirilip oynanamıyordu. Super Mario Run ön kayıda açılmıştı ve oyuncular oyun çıktığında haberdar olabilmek için kayıt yaptırabiliyordu. Nintendo ise Super Mario Run Android çıkış tarihi için bir açıklama yapmamıştı, yanioyunu ne zaman oynayabileceğimizi bilmiyorduk.

Nintendı nihayet Super Mario Run Android sürümünün çıkış tarihi hakkında resmi bir açıklama yaptı ve oyunu Mart ayı içinde oynanabilir hale getirmeyi planladığını duyurdu. Fakat Nintendo oyunun hangi gün erişime açılacağı hakkında bilgi vermedi.

Eğer daha önceden oyuna ön kayıt yaptırmadıysanız bu bağlantıyı kullanarak kayıt yaptırabilir ve oyun çıktığında haberdar olabilirsiniz:

İndir
Super Mario Run Android
Super Mario Run Android Android İçin Super Mario Run Oyunu

Super Mario Run Koşmaya Devam Ediyor: Bir Haftada 50 Milyon İndirme!

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 19.01.2017

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