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18 Mart
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Super Mario Run Haftaya Android'de!

Super Mario Run

Nintendo yaptığı açıklama ile merakla beklenilen Super Mario Run'ın 23 Mart tarihi itibarıyla Google Play üzerinden Android kullanan oyuncularla buluşacağını açıkladı. 

Serinin mobil platformlara çıkan ilk oyunu olma özelliğini de taşıyan Super Mario Run, 15 Aralık'ta iOS platformu için yayınlanmış ve indirme rekorları kırmıştı. O günden bu yana Android kullanıcıları tarafından da dört gözle beklenen oyunun çıkış tarihi sonunda açıklandı. 23 Mart itibarıyla Google Play üzerinden edinilebileceği söylenilen oyunu iOS üzerinde oynamaya devam edenler için de güzel bir haber geldi.

Nintendo, 23 Mart'ta yapılacak bir güncelleme ile Super Mario Run'ın iOS sürümünün 2.0.0'a yükseltileceğini ve oyuna yeni karakterlerin ekleneceğini de söyledi. Dahası oyunun ücretsiz bölümlerinde Bowser'ı bitiren oyunculara World 1-4 bölümünün de ücretsiz olarak açılacağınun müjdesi verildi. Tüm bu ekstra yeniliklerin Android kullanıcıları için de geçerli olacağı belirtildi.

Super Mario Run, klasik platform özelliklerini yeni nesil mobil oyunlarla buluşturmuş ve ortaya uzun soluklu bir oyun çıkarmıştı. Dünya Turu altında içinde çeşitli bölümler barındıran oyun, ücretsiz sürümünde bunun çok azını oyunculara sunarken, tam sürümü satın alan oyunculara 25 farklı bölüm sunmayı da ihmal etmemişti. Oldukça eğlenceli bir oynanışı olan Run, daha ilk gününden milyonlarca indirme sayısına da ulaşmıştı. Ayrıca hemen aşağıdaki Android indirme linkinden, oyunun ön kayıt sayfasına da ulaşabilirsiniz.

İndir
Super Mario Run Android
Super Mario Run Android Android İçin Super Mario Run Oyunu

İndir205 MB
Super Mario Run iOS
Super Mario Run iOS iPhone ve iPad İçin Süper Mario Oyunu

Super Mario Run 78 Milyon İndirmeye Ulaştı

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Yazar: - 18.03.2017

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