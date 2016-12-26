Super Mario Run İlk Heyecanını Kaybetti

Nintendo'nun büyük umutlarla piyasaya sürdüğü Super Mario Run ilk heyecanını kaybetti. Araştırma şirketi App Annie'nin paylaştığı son verilere göre, 24 Aralık tarihinden itibaren Super Mario Run, artık herhangi bir ülkedeki en yüksek hasılatı yapan oyun değil.

Super Mario Run ilk duyurulduğunda hepimiz çok heyecanlanmıştık. iPhone 7 lansmanında duyurulan oyunla ilgili büyük beklentilerimiz vardı. Fakat bu heyecan ilk haftanın ardından adeta yerle bir oldu. Bunun birçok sebebi var ama biz rakamlarla konuşalım. Bir hafta önce 49 ülkede en çok kar eden uygulama olan Super Mario Run, hala 88 ülkede üst sıralarda kendine yer buluyor. Hakimiyet kaybettiği ülkeler ise, düşüşün başladığı dönemden itibaren Nintendo'nun yüzde 20 hisse değeri kaybetmesine neden oldu.

Sıralamalardaki bu düşüş, aklımıza ilk olarak oyunun fiyatını getiriyor. Super Mario Run bilindiği üzere ücretsiz indirilebiliyor, ancak oyunun ilk üç bölümünün ardından ilerleyebilmek için 27 TL ödemek gerekiyor. Günümüzde çoğu mobil oyun, ücretsiz olarak piyasaya sürülüp oyun içi satın alımlarla gelir kaynağı oluşturmayı düşünüyorlar. Fakat Nintendo böyle yapmadı, oyuncular ücretsiz içerik eksikliğinden yakınıyor ve büyük bir kısmı silmeyi tercih ediyor.

AppTopia Inc'in yaptığı bir araştırmaya göre, oyunu indirenlerin sadece yüzde 1-2'si tam sürüm satın alıyor. Eğer fiyat 27 değil de 10 TL olsaydı, bu yüzdeler yüzde 3-4'e çıkabilirdi. Araştırma şirketleri, oyunun bu ay için en yüksek ihtimal 50 milyon dolarlık bir ciroya ulaşacağını söylüyorlar.

Nintendo hisseleri Pazartesi günü yüzde 4.8 artmıştı. Bunun nedeni yatırımcıların oyun hakkındaki olumsuz eleştirileri sindirdiği şeklinde yorumlanmıştı. Şimdi ise oyunun dağınık başlangıcı nedeniyle, yatırımcılarda şüphe doğdu ve geçen haftaki rakamlardan bu yana yüzde 20'lik bir düşüş söz konusu.

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