Super Mario Run Koşmaya Devam Ediyor: Bir Haftada 50 Milyon İndirme!

Çıktığı günden bu yana mobil oyun pazarını alt üst eden Super Mario Run hız kesmeden zirveye doğru koşmaya devam ediyor. Oyun piyasaya sürüleli henüz bir hafta geçmesine rağmen şimdiden 50 milyon indirme rakamını geride bıraktı. Hem de bunu Android işletim sistemi olmadan başardı! İlk haftayı inanılmaz bir başarıyla kapatan Super Mario Run oyuncularına, Nintendo’dan bir de sürpriz var.

Dünya çapında büyük ses getiren Super Mario Run, iOS cihazlarda indirebilir olmasından bu yana tam 50 milyon kez indirilirken, Nintendo’nun resmi Twitter hesabından teşekkür mahiyetinde bir paylaşım geldi. Nintendo yaptığı paylaşımda 50 milyon indirmeye ulaştıklarını belirtirken, buna katkıda bulunan oyuncularına 10 adet Toad Rally bileti hediye edeceğini müjdeledi. Toad Rally biletine aşina olmayanlar için açıklamak gerekirse; bu biletler diğer gerçek oyuncular ile yarış içine girmenize olanak sağlıyor. Bu biletleri elde etmenin kolay olmadığı göz önüne alınırsa, aslında bu 10 Toad Rally bileti hiç de fena bir hediye sayılmaz. Ancak bir haftada 50 milyon gibi hayal edilmesi bile güç bir indirme sayısına ulaşan Super Mario Run için devede kulak da denebilir.

Hafta içinde yapılan yorumlarda ilk üç bölümün ücretsiz, sonraki bölümler için ücret talep edilmesi eleştiri topladı ancak dördüncü gününü 40 milyon, haftayı ise 50 milyon indirme ile tamamlayan Super Mario Run böylelikle inanılmaz bir eşiği atlarken, kırılması da güç bir rekora imza attı.

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