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Super Mario Run
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Super Mario Run

(Android)
Super Mario Run İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Super Mario Run
Super Mario Run
Super Mario Run
Super Mario Run
Super Mario Run

Super Mario yıllar sonra karşımıza çıkıyor.

Erkan Calp Son güncelleme 15 dakika önce

Super Mario Run, çocukluğumuzun efsane platform oyunu Super Mario’nun yeni nesil mobil cihazlara uyarlanmış sürümü. Android platformunda şu an için indirilebilir olmayan popüler yapımda Nintendo imzası bulunuyor. Nostalji yaşamak isteyenler kesinlikle indirip oynamalı.

Nintendo tarafından geliştirilen ve yayınladığı ilk gün indirme rekoru kıran yeni Super Mario oyununda grafiklerin yanında oynanış dinamiklerinin değiştiğini ve yeni oyun modlarının eklendiği göze çarpıyor. Yıllar sonra karşımıza çıkan Super Mario, yine prensesi kurbağanın elinden kurtarma mücadelesi veriyor. Tabii ki türlü engellerle karşılaşacağı uzun yolculukta karakterimize eşlik ediyoruz.

Super Mario Run oyununda ilk göze çarpan detay Mario’nun kendiliğinden koşması. Eskiden olduğu gibi adım adım ilerletme şansına sahip değiliz. Tam kontrol yetkisi verilmemesi sadece platformları ve kurbağaları aşma noktasında zıplamasına yardımcı olmamız oyunun beğenmediğim yanlarından biri. Bu arada seneler sonra gelen Mario’nun duvarlar arasında çıkma gibi yeni yetenekler kazandığını da atlamamak gerek.

İlk üç bölümü ücretsiz oynayabildiğimiz sonrasında 27 TL gibi oldukça yüksek bir ücret talep eden Super Mario Run oyununda 6 dünyayı gezdiğimiz tekli oyuncu modu World Tour, diğer oyuncularla yarışabildiğimiz Toad Rally ve kendi krallığımızı kurabildiğimiz Kingdom Builder adını taşıyan üç yeni mod eklenmiş.

Super Mario Run Oyunu Nasıl Oynanır? İpuçları ve Püf Noktaları

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Üretici:
Nintendo Co., Ltd.
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