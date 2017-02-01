Super Mario Run kesinlikle zor bir oyun değil. Eğer siz zor seviyeleri denemek isteyen biriyseniz, bunu yapmak için çok yetenekli olmanıza gerek yok, Coin toplamayı çok önemsemiyorsanız ya da detaylarla ilgilenmiyorsanız büyük ihtimalle hızlı bir şekilde Super Mario Run'da ilerleyebilirsiniz. Fakat bir de bu zor seviyelere pek alışık olmayan oyuncular var. İşte onlar için Super Mario Run'a kolay mod geliyor.

Super Mario Run'da bazı oyuncuların zor bölümlerde tıkanması Nintendo'nun dikkatini çekmiş olacak ki, oyunda yapılan son güncellemede kolay mod eklenmiş görünüyor. Açıklamaya göre, bu mod oyunculara sınırsız zaman ve belirli bir seviyede tamamlanan baloncuklar veriyor. Bu, bölümleri geçememe sıkıntılarınızı gideriyor ve canlarınızın bitmesi gibi nedenlerden ötürü oyundan soğumanızı engelliyor.

Oyun en başta ifade ettiğim gibi gerçekten zor değil, ama yaşı küçük olan oyuncular bazen zorlanabilirler. Sadece arkasına yaslayıp oyunda vakit geçirmek isteyen biriyseniz, seviyeleri kolay mod ile daha rahat keşfedebilirsiniz.

Peki siz Super Mario Run oynamayı seviyor musunuz? Daha doğrusu sizce bu oyun 27 TL vermeye değer mi?

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