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Super Mechs
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Super Mechs

(Android)
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Editör Puanı: 4/5
4
Super Mechs
Super Mechs
Super Mechs
Super Mechs
Super Mechs

Kendi robotunuzu oluşturun, arenada kapışın.

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Super Mechs, çizgi film stili görsellerine bakıp oynamaktan vaz geçmenizi istemediğim oyunlar arasında. Android platformunda ücretsiz oynanabilen strateji odaklı robot oyunu olarak kendine yer buluyor. İster tek oyunculu modda isterseniz de PvP modda gerçek oyunculara karşı oynama şansına sahipsiniz.

Küçük ekranlı telefonda da keyifli oynanış sunan Super Mechs, kendi robotlarınızı tasarlayıp savaşlara katıldığınız, hem online hem de çevrimdışı ilerleyebileceğiniz sürükleyici bir yapım. Sıra tabanlı oynanış sunan taktiksel strateji oyununda katıldığınız her mücadelede makineniz için yeni bir parça almış oluyorsunuz. 100’ün üzerinde farklı parça ve güçlendiricilerle yenilmez robotunuzu diğer bir deyişle makinenizi tasarlıyorsunuz.

Klan sistemini de bünyesinde barındıran Super Mechs’de rakiplerinizle sohbet te edebiliyorsunuz. Savaş esnasında karşılıklı diyalogların dönmesi güzel bir detay. Son söz olarak diyebilirim ki; robot oyunlarından keyif alıyorsanız kesinlikle oynamanızı isterim.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
Tacticsoft Ltd.
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