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Super Mechs
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Super Mechs

(iOS)
Super Mechs İndir Hemen İndir

68 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Super Mechs
Super Mechs
Super Mechs
Super Mechs
Super Mechs

Robotunuzu tasarlayın, online savaşlara ve görevlere katılın.

Erkan Calp Son güncelleme 20 dakika önce

Super Mechs, kendi robotlarınızı tasarlayıp savaştığınız sıra tabanlı strateji oyunu. iOS platformuna da ücretsiz çıkış yapmasıyla sevindiren yapımda silah, zırhlarla donatıp dövüş makinesine çevirdiğiniz robot savaşçılarla görevleri tamamlıyor veya birebir kapışıyorsunuz.

Hem iPhone hem de iPad’de keyifli oynanış sunan robot savaşları oyununda tek oyunculu mod ve PvP yani gerçek oyuncularla birebir savaştığınız online mod olmak üzere iki seçeneğiniz var. Ayrıca haftalık düzenlenen turnuvalarda klanlara katılma (kendiniz de klan kurabiliyorsunuz) şansına sahipsiniz. Hangi modda oynarsanız oynayın zaferle ayrıldığınız her savaş sonunda değerli taşlar kazanıyorsunuz. Bunları kullanarak robotunuzu geliştirip savaş gücünüzü artırabiliyorsunuz. 100’ün üzerinde farklı parça ve güçlendiricilerin bulunduğu mağazada gerçek parayla satın alabileceğiniz öğeler de var.

Taktiksel sıra tabanlı oynanış sunan Super Mechs, çizgi film stili görselleriyle biraz itici gelebilir ancak robot savaşlarını konu alan oyunları beğeniyorsanız kesinlikle oynayın; oynamaya başladığınızda vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
Tacticsoft Ltd.
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