Super Miam-Miam Ultra, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir beceri oyunu olarak karşımza çıkıyor. Sağlıksız yemekler yemeye çalıştığınız oyunda çok eğleniyorsunuz.

Zaman öldürmek için oynayabileceğiniz harika bir beceri oyunu olan Super Miam-Miam Ultra, sağlıksız yemekleri gönül rahatlığıyla tüketebileceğiniz bir oyundur. Oyunda bir doğum gününe katılıyor ve dilediğiniz kadar sağlıksız yemek yiyebiliyorsunuz. Patates cipsi, hamburger, kola gibi yiyecekleri yeyip sebzelerden uzak durmaya çalışıyorsunuz. Yukarıdan gelen besinleri tüketmeli ve yüksek puanlara ulaşmalısınız. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda çok eğleniyor ve dilediğiniz kadar yemek yiyorsunuz. Karakteri oburlaştırmak için çabalıyor ve zorlu görevlerin de üstesinden geliyorsunuz.

Yemek yemeyi çok seven kızı şişmanlatıp mutlu etmeniz gerekiyor. Son derece basit bir oynanışa sahip olan oyunda dikkatli olmalı ve reflekslerinizi kullanmalısınız. Üst üste kombolar yaparak daha fazla puan kazanabilirsiniz. Super Miam-Miam Ultra oyununu sakın kaçırmayın.

Super Miam-Miam Ultra oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.