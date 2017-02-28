Super Miam-Miam Ultra, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir beceri oyunudur. Oyunda yukarıdan düşen sağlıksız yiyecekleri yemeye çalışıyorsunuz.

Harika bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkan Super Miam-Miam Ultra, basit oynanışı ve eğlenceli kurgusuyla dikkat çekiyor. Oyunda dilediğiniz kadar fast-food tüketebiliyor ve sağlıklı yiyecekler yediğinizde ise puan kaybediyorsunuz. Her genç kızın hayali olan sınırsız hamburger, kızarmış patates ve kola bu oyunda yer alıyor. Oyunda doğum gününe katılıyor ve yukarıdan düşen tüm sağlıksız besinleri yakalamaya çalışıyorsunuz. Dikkatli olmanızı gerektiren oyunda reflekslerinizi sonuna kadar test ediyor ve yüksek puanlara ulaşıyorsunuz. Zevkli zamanlar geçirmek için Super Miam-Miam Ultra oyununu mutlaka denemelisiniz.

Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda kombolar yaparak aldığınız puanı daha fazla artırabiliyorsunuz. Zorlu görevlerin de üstesinden gelmek için Super Miam-Miam Ultra oyununu sakın kaçırmayın.

Super Miam-Miam Ultra oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.