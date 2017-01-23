Super Mustache, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda bıyıklı bir robotu yönlendiriyor ve zorlu görevlerin üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz.

Uranüs'e keşif yapması için gönderilen zeki bir robot insanlara ihanet etmiştir ve o robotu durdurabilecek yek kişi Kaptan Süper Bıyık'tır. Oyunda Kaptan Süper Bıyık'ı kontrol ediyor ve zorlu görevlerin üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz. Mükemmel 2D sahnelerin yer aldığı oyunda efsane oyun Super Mario tarzında bir oynanış ve grafik yer alıyor. 8bitlik retro tarz grafiklere sahip olan oyunda zorlu bölümlerin üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz. Platform oyunu olan Super Mustache sizleri bekliyor.

15 fantastik bölüme sahip olan oyunda 3 farklı dünya ve 15'in üzerinde farklı düşman tipi sizleri bekliyor. Can sıkıntısına birebir olan oyundaki eğlenceli seslerde sizleri eğlendiriyor ve eğlenceli saatler geçirmenizi sağlıyor. Ayrıca oyunda 2 farklı silah da kullanabiliyorsunuz.

Super Mustache oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.