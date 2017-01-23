Super Mustache(iOS)
Zorlu görevlerin üstesinden gelmeye çalışıyor ve aksiyon dolu sahnelere giriyorsunuz
2040 yılında geçen bir macera oyunu olarak karşımıza çıkan Super Mustache, 8bitlik retro tarz grafikleri ve eğlendirici sesleriyle dikkat çekiyor. iPad'leriniz ve iPhone'larınızda oynayabileceğiniz oyunda zorlu görevlerin üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz.
Dünya'dan Uranüs'e keşif yapması için gönderilen zeki bir robot ihanet etmiştir ve durdurulması gerekmektedir. Bu robotu durdurabilecek tek kişi ise Kaptan Super Bıyık'tır. Oyunda Kaptan Super Bıyık'ı kontrol ediyor ve zorlu görevlerin üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Grafikleri ve sesleriyle de efsane Super Mario oyununa benzeyen Super Mustache, eğlenceli saatler geçirmenize yardımcı olacaktır. Birbirinden fantastik 15 farklı bölümün ve 2 farklı silahın yer aldığı oyunda aksiyon dolu sahneler sizleri bekliyor. Oyunda düşmanlarınızdan kaçmaya çalışıyor ve kötü robotu yakalamaya çalışıyorsunuz. Mükemmmel bir platform oyunu olan Super Mustache sizleri bekliyor.
Can sıkıntısına birebir gelen Super Mustache, eğlenceli kurgusu ve basit kontrolleriyle sizleri bekliyor. Aynı zamanda yerli yapım olan Super Mustache oyununu mutlaka denemelisiniz. Super Mustache oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 6.0 ve sonrası
- Üretici:
- Serkan Bakar
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Super Mustache Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MEB E-Okul VBSE-Okul Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı