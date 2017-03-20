Super Pet Hero
Super Pet Hero'da tehlikedeki sevimli hayvanları kurtaran bir kahramanın yerine geçiyoruz!
Super Pet Hero eğer reflekslerinize güveniyorsanız size bolca eğlence sunabilecek bir mobil evcil hayvan kurtarma oyunu.
iOS işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir beceri oyunu olan Super Pet Hero'da ana kahramanımız bir ninja. Kahramanımızın süper yeteneği ise sevimli hayvan dostlarımızı kurtarmak. Oyunda temel olarak bir dört yol ağzında yolun ortasında kalmış hayvancıkları kurtarmaya çalışyırozu. Fakat trafik yoğun olduğu için bu işi olabildiğince hızlı yapmamız gerekiyor.
Super Pet Hero'da araçlar bize ve evcil hayvanların üzerine dört bir yandan hızla geliyorlar. Biz aşağı, yukarı, sağa ve sola hareket edebiliyoruz. Buna ek olarak araçların üzerinden zıplayabiliyoruz. Kurtaracağımız hayvanlar arasında kediler, köpekler, kaplumbağalar, pandalar ve hatta unicornlar da yer alıyor. Oyunda toplamda 10 çeşit sevimli hayvan bulunuyor.
Super Pet Hero'Da evcil hayvanları kurtardıkça, oyun alanı üzerindeki altınları topladıkça yeni kahramanların kilidini açabilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri
- Üretici:
- Amused Sloth
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