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Super Tank Rumble
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Super Tank Rumble

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Editör Puanı: 5/5
5
Super Tank Rumble
Super Tank Rumble
Super Tank Rumble
Super Tank Rumble
Super Tank Rumble

Kendi süper tankınızla diğer oyunculara karşı savaşın.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Super Tank Rumble, Android platformunda karşılaştığım en detaylı özelleştirme imkanı veren online tank savaşı oyunu. Yüzlerce parçadan oluşan tankınızı kendiniz tasarlayıp birebir savaşlara katılıyorsunuz. Kazandığınız her savaş sonrası ödüller veriliyor. Günlük görevleri de tamamlayarak ödül kazanabiliyorsunuz.

Yüksek kalitede grafikler sunan tank savaşı oyunu, sadece online oynanış sunuyor. Dünyanın dört bir yanındaki oyunculara karşı mücadele ediyorsunuz. PvP modunda savaşma dışında başka bir seçeneğiniz yok. Oyunun can alıcı noktası; özelleştirme ekranında karşınıza çıkıyor. Tankınızı sıfırdan kendiniz yapabiliyorsunuz. Çok fazla sayıda parça var ve her zaferle birlikte yeni parçalar açılıyor. Tamamen kendi tasarladığınız tankla savaşa çıkmadan test etme şansına da sahipsiniz.

Seviye sisteminin de olduğu oyunda savaşlar süreli gerçekleşiyor. Birkaç dakika içerisinde rakibinizi bitirmeniz gerekiyor. Hem kendinizin hem de düşmanınızın kalan gücünü – dövüş oyunlarındaki gibi - anlık görebiliyorsunuz. Ayrıca seviyesini de (çaylak, guru vs.) görüyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Smilegate Megaport
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