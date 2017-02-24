Super Tank Rumble(iOS)
Kendi tankınızı tasarlayın, dilediğinizce özelleştirin, savaşın.
Super Tank Rumble, iOS platformunda da ücretsiz olan online tank savaşı oyunu. Diğer tank savaş oyunlarından farklı olarak kendi tanklarınızı tasarlayıp özelleştirebiliyor ve teke tek (PvP) mücadele ediyorsunuz. Hem iPhone hem de iPad’de oynayabileceğiniz online tank oyunu arıyorsanız tavsiye ederim.
Kaliteli grafikler sunan tank oyununda yapboz parçalarını birleştirir gibi tankınızın parçalarını özenle bir araya getirip hayalinizdeki tankı oluşturuyorsunuz. Çok fazla sayıda parça var ve parçaları yükselterek tankınızın gücünü artırma şansına sahipsiniz. Tankınızı hazır ettiğinizde doğrudan savaşa girmek veya öncesinde bir test sürüşü yapmak size kalmış.
Türkçe dil desteğiyle gelen online tank oyununda dünya genelinde rastgele seçilen rakiplerinize karşı oynayabildiğiniz gibi günlük görevlere de katılabiliyorsunuz. Günlük görevleri tamamlarsanız ödüller veriliyor.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce Türkçe
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 7.0 ve üzeri
- Üretici:
- Smilegate Megaport
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Super Tank Rumble Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- Youtube GOYoutube Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı