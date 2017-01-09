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Super Toss The Turtle
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Super Toss The Turtle

Super Toss The Turtle İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Super Toss The Turtle
Super Toss The Turtle
Super Toss The Turtle
Super Toss The Turtle
Super Toss The Turtle

Karakterinizi en uzak mesafeye fırlatmalı ve liderlik koltuğuna oturmalısınız.

Murat İşçi Son güncelleme 5 dakika önce

Suрer Toss The Turtle, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir aksiyon oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Arkadaşlarınıza meydan okuduğunuz bir oyun olan Suрer Toss The Turtle'da kaplumbağaların egemenliğini kurmaya çalışıyorsunuz.

Tam bir rekabet oyunu olarak karşımıza çıkan Suрer Toss The Turtle'da farklı silahlar kullanarak kontrol ettiğiniz karakteri en uzak mesafeye fırlatmaya çalışıyorsunuz. Farklı karakterler, silahlar ve toplardan birini seçerek oyunu oynayabiliyor ve en fazla mesafeye ulaşmaya çalışıyorsunuz. Bir takım özel yetenekleri kullanabiliyor ve şansınızı artırabiliyorsunuz. Oldukça eğlenceli bir oyun olarak dikkat çeken Suрer Toss The Turtle'da durmadan mücadele ediyor ve liderlik koltuğuna oturmaya çalışıyorsunuz. Bir takım görevleri yerine getirebiliyor ve kaplumbağaların egemenliğini kurabiliyorsunuz. Oyunu oynayabilmek için fizik bilginizin ve reflekslerinizin yerinde olması gerekiyor. En uzun mesafeye fırlatmak için sabırsızlanıyorsanız bu oyunu mutlaka denemelisiniz.

Suрer Toss The Turtle oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
GonzoSSM
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