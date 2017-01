Suрer Toss The Turtle, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir fırlatma oyunu olarak dikkat çekiyor. Oyunda seçtiğiniz karakteri en uzağa fırlatmaya çalışıyor ve yüksek puanlar elde etmeye çalışıyorsunuz.

Oldukça eğlenceli ve bir o kadar da zorlu bir oyun olarak dikkat çeken Suрer Toss The Turtle'da karakterinizi en uzağa fırlatmaya çalışıyor ve yüksek puanlara ulaşıyorsunuz. Oyuna ilk başladığınızda savunmasız bir kamlumbağayı fırlatıyor ve ilerledikçe farklı karakterleri fırlatabiliyorsunuz. Farklı silahlar kullanabiliyor ve farklı top silahlarını seçebiliyorsunuz. Oyunda kendinizi geliştirmeli ve özel güçleri de kullanarak en uzak mesafelere ulaşmalısınız. Mücadele gücü yüksek bir oyun olan Suрer Toss The Turtle'da şansınızı arttırmak için reflekslerinizi kullanmalı ve en iyi açıyı yakalamalısınız. Fizik kurallarını ve refleksleri zorlayan Suрer Toss The Turtle oyununu sakın kaçırmayın. Eğlenceli grafikleri ve mükemmel ses efektleri bulunan oyunu oynamak ise oldukça kolay. Bağımlılık yapıcı etkisi bulunan Suрer Toss The Turtle sizleri bekliyor.

Suрer Toss The Turtle oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.