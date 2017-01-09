?     Geri Bildirim
Çekiliş
Super Toss The Turtle
TamindirMobilOyunlarAksiyonSuper Toss The Turtle - IOS Cihazlar Için Fırlatma Oyunu

Super Toss The Turtle

(iOS)
Super Toss The Turtle İndir Hemen İndir

470 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Super Toss The Turtle
Super Toss The Turtle
Super Toss The Turtle
Super Toss The Turtle
Super Toss The Turtle

Farklı karakterler ve silahlar seçebilir ve en uzak mesafeye ulaşabilirsiniz.

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

Suрer Toss The Turtle, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir fırlatma oyunu olarak dikkat çekiyor. Oyunda seçtiğiniz karakteri en uzağa fırlatmaya çalışıyor ve yüksek puanlar elde etmeye çalışıyorsunuz.

Oldukça eğlenceli ve bir o kadar da zorlu bir oyun olarak dikkat çeken Suрer Toss The Turtle'da karakterinizi en uzağa fırlatmaya çalışıyor ve yüksek puanlara ulaşıyorsunuz. Oyuna ilk başladığınızda savunmasız bir kamlumbağayı fırlatıyor ve ilerledikçe farklı karakterleri fırlatabiliyorsunuz. Farklı silahlar kullanabiliyor ve farklı top silahlarını seçebiliyorsunuz. Oyunda kendinizi geliştirmeli ve özel güçleri de kullanarak en uzak mesafelere ulaşmalısınız. Mücadele gücü yüksek bir oyun olan Suрer Toss The Turtle'da şansınızı arttırmak için reflekslerinizi kullanmalı ve en iyi açıyı yakalamalısınız. Fizik kurallarını ve refleksleri zorlayan Suрer Toss The Turtle oyununu sakın kaçırmayın. Eğlenceli grafikleri ve mükemmel ses efektleri bulunan oyunu oynamak ise oldukça kolay. Bağımlılık yapıcı etkisi bulunan Suрer Toss The Turtle sizleri bekliyor.

Suрer Toss The Turtle oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Super Toss The Turtle için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
GonzoSSM
Super Toss The Turtle QR Kodu Okutarak İndir

Aksiyon Popülerleri

  1. Pokemon GO
    Pokemon GOiPhone ve iPad İçin Pokemon Oyunu
  2. Grand Theft Auto 3
    Grand Theft Auto 3iOS İçin Mobil Macera Oyunu
  3. Grand Theft Auto: San Andreas
    Grand Theft Auto: San AndreasiPhone ve iPad için GTA San Andreas Oyunu
  4. Super Mario Run
    Super Mario RuniPhone ve iPad İçin Süper Mario Oyunu
  5. Grand Theft Auto Vice City
    Grand Theft Auto Vice CityiPhone ve iPad için GTA Vice City

Super Toss The Turtle Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster