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Super Touch
TamindirMobilVerimlilikSuper Touch - Android Için Verimlilik Uygulaması

Super Touch

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Super Touch
Super Touch
Super Touch
Super Touch
Super Touch

Super Touch uygulamasıyla Android cihazlarınızın dokunmatik ekran hassasiyetini ayarlayabilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 2 saat önce

Super Touch uygulamasıyla Android işletim sistemli cihazlarınızın dokunmatik ekran hassasiyetini ayarlayarak daha kolay bir kullanım sağlayabiliyorsunuz.

Akıllı cihazınızın ekran hassasiyetinden şikayetçiyseniz ve bazı işlemler için birkaç defa dokunmak zorunda kalıyorsanız, dokunmatik ekran kalibrasyonu yapmanız gerekiyor. Bu işlemi sizin yerinize yapan Super Touch uygulaması, hassasiyet ayarlarını da kolayca yönetebilmenize izin veriyor. Dokunma gecikme hassasiyetini kullanımınıza göre ayarladıktan sonra kaydırma hareketlerini daha kolay bir şekilde yapabileceğiniz, uygulamaları ve web sayfalarını kolayca yakınlaştırabileceğiniz Super Touch uygulaması gerçekten başarılı sonuçlar veriyor.

Özellikle oyun oynarken dokunmatik ekrandan dolayı gecikmeler yaşıyorsanız, Super Touch uygulamasından yapacağınız birkaç işlem ile daha performanslı bir şekilde oyun oynamaya devam edebilirsiniz. Telefonunuzun performansını etkilemeyen ve güç tasarruf optimizasyonu da sunan Super Touch uygulaması ücretsiz olarak sunuluyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 3.0 ve üzeri
Üretici:
Lucky Super Man
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