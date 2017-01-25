SuperHero Junior, yan profilden oynanan aksiyon oyunu. İlk olarak Android platformuna çıkış yapan oyunda süper kahramanları kontrol ediyorsunuz. Göreviniz dünyayı ele geçirmeye çalışan robotları durdurmak. Robotların yanı sıra yaratıklarla da yüz yüze geleceğiniz oyunda karakter ve silah çeşitliliği de tatmin edici seviyede.

Görsel çizgileriyle belli bir yaşın üstünde oyunculara hitap ettiği izlenimi verse de SuperHero Junior aslında yan kamera açısından oynanabilen vur – kaç taktiğine dayalı ateş etme oyunlarından keyif alan herkesi ekran başına kilitleyecek bir mobil oyun. Tüm Android cihazlarda akıcı oynanış sunmasının yanında ücretsiz indirilebilen iki boyutlu aksiyon rpg oyununda kahraman arkadaşlarınızın da desteğini alarak robotlarla savaşıyorsunuz. Dünyayı kurtarmak için görevlendirilen kahramanlardan biri olarak durma lüksünüz yok. Sürekli yer değiştirip düşmanları şaşırtmanız, tüm doğaüstü güçlerinizi açığa çıkarmanız gerekiyor.

Devasa büyüklükte canavarların da yer aldığı 90 bölüm, 8 boss aşaması sunan oyunda karakter kontrolünü soldaki analogdan, silah seçimini sağdaki simgelere dokunarak yapıyorsunuz. Karakterleriniz de orta bölümdeki kutucuklarda sizi bekliyor.