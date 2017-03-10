SuperHero Junior, süper kahramanlarla robotlara karşı savaştığınız hack & slash rpg oyunu. iOS platformuna da ücretsiz çıkış yapan oyunda doğaüstü güçlerimizi silahlarımızla birleştirerek önümüze çıkan yaratıkları öldürüyoruz. Aksiyon yüklü kaliteli bir yapım bizlerle.

Her yaştan oyuncunun dikkatini çekeceğini düşündüğüm yüksek kalitede grafikler sunan aksiyon rpg oyununda karakterleri ve savaş alanını yan profilden görüyoruz. Dünyayı kurtarmak için arkadaşlarımızla birlikte tüm gücümüzü ortaya koyuyoruz. Arkadaş demişken 10 kişiye kadar bir takım oluşturma şansına sahibiz ve takımda herkesin farklı bir eşsiz gücü oluyor.

Dev yaratıkların karşıladığı 90 seviye ve 8 boss bölüm savaşı ile bizleri soluksuz bir maceranın içerisine alan yapım, hem iPhone hem de iPad ile uyumlu.