Superheroes Car Racing, Hill Climb Racing benzeri araba yarışı oyunu. Adından da anlayacağınız üzere kontrolünüzdeki yarışçılar birer süper kahraman. Süper kahramanların kullanabildiği birbirinden egzotik araçlarla zorlu pistlerde yarışlara katılıyor, bitiş çizgisini görmek için uğraş veriyoruz.

Sadece Android platformuna çıkış yapan fizik tabanlı araba yarışı oyununda sürücü olarak seçebildiğimiz birçok süper kahraman var. Night Rider, Johnny Rocket, Mega – Turtle, Captain Fury gibi çeşitli lakaplara sahip süper kahramanlara klasik arabaların verilmesi elbette düşünülemezdi. Çamurlu bataklıklar, radyoaktif göller, tehlikeli ateş halkaları, kayan yapılar gibi aracımızı sürerken süper güçlerimizi açığa çıkarmamızı isteyen çılgınca tasarlanmış pistler var.

İki farklı dünyada 20’den fazla yarışa katıldığımız oyunun kontrolleri de her yaştan oyuncunun rahatlıkla oynayabileceği şekilde tasarlanmış. Sol yandaki ok tuşları ve sağdaki üçgeni kullanarak aracımızın kontrolünü sağlıyoruz. Tabii ki pistler fantastik bir yapıda olduklarından bu tuşları hassas kullanmak gerekiyor.