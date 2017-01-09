Superhoops Basketball, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınız üzerinde oynayabileceğiniz zorlu ve eğlenceli bir basket atma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda topu potadan geçirmeye çalışıyorsunuz.

3 boyutlu grafiklere sahip bir oyun olarak karşımıza çıkan Superhoops Basketball'da topa açı vererek potadan geçirmeye çalışıyor ve yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz. Oldukça eğlenceli ve bir o kadar da gerçekçi bir şekilde dikkat çeken oyunda günlük ve haftalık ödüller de dağıtıyor. Oyunda ödül kazanmak için ise ilk 10 sıralamanın içerisinde yer almanız gerekiyor. Bu nedenle dikkatli olmanız gerekiyor. Online olarak oynanan oyunda dilerseniz arkadaşlarınıza meydan okuyabilir, dilerseniz de diğer oyuncularla kıyasıya yarışabilirsiniz. Süper efektleri ve mükemmel sesleriyle de oyuncuları kendine bağlamayı başarabilen Superhoops Basketball, mutlaka her basketbol tutkununun telefonunda olması gereken bir oyundur. Bir zamanlar Facebook Messenger ile popüler hale gelen basket atma oyunlarının çok daha gelişmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkan Superhoops Basketball oyununu sakın kaçırmayın.

Superhoops Basketball oyununu Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.