Superhoops Basketball(iOS)
Gerçekçi grafikleri ve mükemmel ses efektleriyle online bir basket atma oyunu
Superhoops Basketball, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınız üzerinde oynayabileceğiniz gerçekçi bir basket atma oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Oyunda basket atmaya çalışıyor ve ilk 10 sıralama içerisine girmeye çalışıyorsunuz.
Oldukça zorlu ve bir o kadar da eğlenceli bir oyun olarak karşımıza çıkan Superhoops Basketball'da topu potadan geçirip yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz. Oyunda yer alan gerçekçi sahneler arasında geçiş yapıyor ve farklı ortamlarda basket oynayabiliyorsunuz. Online bir şekilde oynanan oyunda dünyaya karşı yarışıyor ve ilk 10 sıralama içerisinde kalmaya çalışıyorsunuz. Oyunda dağıtılan günlük ve haftalık ödüllerden birine sahip olmak için oyunu sürekli oynamalı ve dikkatli şekilde topu fırlatmalısınız. Kıyasıya rekabet edebileceğiniz bir oyun olarak dikkatimizi çeken Superhoops Basketball oyununu sakın kaçırmayın. Her basketbol tutkununun telefonunda olması gereken bir oyun olarak dikkat çeken Superhoops Basketball, gerçekçi sahneleri, mükemmel kurgusu ve eğlenceli ses efektleriyle oyuncuları kendine bağlamayı başarıyor.
Superhoops Basketball oyununu iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 7.0 ve üzeri
- Üretici:
- Sozap
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Superhoops Basketball Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- TubidyMüzik Dinleme
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı