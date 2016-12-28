Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Android işletim sistemli cihazlar için geliştirilen Sure ve Dualar uygulamasıyla, namazda okunan sure ve duaları mealleriyle birlikte okuyabilirsiniz.

Namaz surelerini ve dualarını kolaylıkla okuyabilmeniz ve öğrenebilmeniz için geliştirilen Sure ve Dualar uygulaması, ibadetinizi gerçekleştirebilmeniz için büyük kolaylık sağlıyor. Sureleri ve duaları Türkçe ve Arapça olarak okuyabileceğiniz uygulamada, Arapça metinleri daha kolay okuyabilmeniz için yakınlaştırma ve uzaklaştırma özelliği de bulunuyor.

Arama özelliği ile istediğiniz sure ve duayı kolaylıkla bulabileceğiniz uygulamada, sureleri alfabetik sıraya göre veya Kur’an’daki sıraya göre görüntüleyebilmeniz de mümkün hale getirilmiş. Sureleri ayetler şeklinde dinleyebileceğiniz ve duaları dinleyebileceğiniz Sure ve Dualar uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Özellikler: