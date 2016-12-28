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Sure ve Dualar
TamindirMobilEğitimSure Ve Dualar - Android Için Sure Ve Dua Öğrenme Uygulaması

Sure ve Dualar

Sure ve Dualar İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Sure ve Dualar
Sure ve Dualar
Sure ve Dualar
Sure ve Dualar

Sure ve Dualar uygulamasıyla namazda okunacak sure ve duaları sesli ve yazılı şekilde inceleyebilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 2 saat önce

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Android işletim sistemli cihazlar için geliştirilen Sure ve Dualar uygulamasıyla, namazda okunan sure ve duaları mealleriyle birlikte okuyabilirsiniz.

Namaz surelerini ve dualarını kolaylıkla okuyabilmeniz ve öğrenebilmeniz için geliştirilen Sure ve Dualar uygulaması, ibadetinizi gerçekleştirebilmeniz için büyük kolaylık sağlıyor. Sureleri ve duaları Türkçe ve Arapça olarak okuyabileceğiniz uygulamada, Arapça metinleri daha kolay okuyabilmeniz için yakınlaştırma ve uzaklaştırma özelliği de bulunuyor.

Arama özelliği ile istediğiniz sure ve duayı kolaylıkla bulabileceğiniz uygulamada, sureleri alfabetik sıraya göre veya Kur’an’daki sıraya göre görüntüleyebilmeniz de mümkün hale getirilmiş. Sureleri ayetler şeklinde dinleyebileceğiniz ve duaları dinleyebileceğiniz Sure ve Dualar uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Özellikler:

  • Sure ve duaları okuma,
  • Arama özelliği,
  • Alfabetik sıralama ve Kur’an’daki sıraya göre listeleme,
  • Özet bilgileri görüntüleme,
  • Sureleri ayetler şeklinde dinleyebilme,
  • Dua dinleme özelliği.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
Toplam:
2
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
Diyanet İşleri Başkanlığı
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