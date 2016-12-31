Sure ve Dualar uygulamasıyla namazda okunması gereken sureler ve duaları mealiyle birlikte iOS cihazlarınızdan okuyabilirsiniz.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Sure ve Dualar uygulamasında, namaz sureleri ve duaları Türkçe mealleriyle birlikte sunuluyor. Arapça metin olarak da gösterilen sayfalarda yakınlaştırma-uzaklaştırma işlevi sunan uygulama böylece daha kolay bir okuma imkanı sağlıyor. Sure ve duaları sesli dinleme yapmanıza da olanak sağlayan uygulamada sureleri alfabetik sıraya göre ya da Kur’an’daki sıraya göre listeleyebiliyorsunuz.

Surelerle ilgili özet bilgiler sağlayan, arama özelliğiyle aramış olduğunuz sure veya duaya kolayca ulaşım imkanı sunan uygulamada sureleri ayetler şeklinde de dinleyebiliyorsunuz. Eğer siz de namaz sureleri ve dualarını okumak, dinlemek ve bilgi almak istiyorsanız, Sure ve Dualar uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.