Sürücüsüz Arabalar Sevindiriyor Ama Yüzbinlerce Kişiyi de İşsiz Bırakacaklar

Daha önce “yapay zeka ve robotlar işimizi elimizden alabilir mi?” diye tartışmıştık. Şimdi de sürücüsüz otomobiller hayata yollara dökülmeye başladıkça yeni istihdam alanları açılırken 120’den fazla iş kolunun kan kaybedeceği konuşuluyor.

DaVinci Enstitüsü’nün kurucusu ve yöneticisi Thomas Frey, sürücüsüz arabalar üretim sektörünün 20 farklı otomotiv ve teknoloji devini bir araya getirdiğini ifade ederken, tam 128 iş kolunun kan kaybedeceğini anlattı. Frey’e göre 10 yıl içinde otomotiv sektörü ile dirsek teması olan 128 iş kolu kan kaybına uğrayarak 25 yıl içinde de tamamen yok olacaklar.

Otonom arabaların yayılması ile birlikte "Otosanayi" kavramı tamamen yok olacak. Frey, bunun sebebini de küçük ve orta ölçekli bakım sanayi merkezlerine artık ihtiyaç duyulmayacağı olarak işaret ediyor. Çünkü otonom arabaları üreten firmalar tüm bakım, onarım ve parça değiştirme gibi hizmetleri kendi bünyelerinde toplayacaklar.

Diğer yandan araç sigorta, muayene gibi aracı firmalar da tamamen ortadan kalkacaklar. Otonom araçların kontrol ve bakım işlerini de elektronik otomobil üreticileri üstleneceğinden tüketiciyle üretici arasında hiçbir aracı firma kalmayacak.

Bu arada muavinlik ve şoförlük gibi mesleklerinde yok olacağı hatta uzun mesafe taşımacılığında da insan gücünden faydalanılmayacağını da düşününce pek çok mesleğin yok olacağını söylemek mümkün.

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