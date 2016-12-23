?     Geri Bildirim
TamindirHaberTeknolojiSürücüsüz Arabalar Sevindiriyor Ama Yüzbinlerce Kişiyi De İşsiz Bırakacaklar

Sürücüsüz Arabalar Sevindiriyor Ama Yüzbinlerce Kişiyi de İşsiz Bırakacaklar

Sürücüsüz Arabalar Yüzbinlerce Kişiyi İşsiz Bırakacak

Daha önce “yapay zeka ve robotlar işimizi elimizden alabilir mi?” diye tartışmıştık. Şimdi de sürücüsüz otomobiller hayata yollara dökülmeye başladıkça yeni istihdam alanları açılırken 120’den fazla iş kolunun kan kaybedeceği konuşuluyor.

DaVinci Enstitüsü’nün kurucusu ve yöneticisi Thomas Frey, sürücüsüz arabalar üretim sektörünün 20 farklı otomotiv ve teknoloji devini bir araya getirdiğini ifade ederken, tam 128 iş kolunun kan kaybedeceğini anlattı. Frey’e göre 10 yıl içinde otomotiv sektörü ile dirsek teması olan 128 iş kolu kan kaybına uğrayarak 25 yıl içinde de tamamen yok olacaklar.

Otonom arabaların yayılması ile birlikte "Otosanayi" kavramı tamamen yok olacak. Frey, bunun sebebini de küçük ve orta ölçekli bakım sanayi merkezlerine artık ihtiyaç duyulmayacağı olarak işaret ediyor. Çünkü otonom arabaları üreten firmalar tüm bakım, onarım ve parça değiştirme gibi hizmetleri kendi bünyelerinde toplayacaklar.

Sürücüsüz Arabalar Sevindiriyor Ama Yüzbinlerce Kişiyi İşsiz Bırakacak

Diğer yandan araç sigorta, muayene gibi aracı firmalar da tamamen ortadan kalkacaklar. Otonom araçların kontrol ve bakım işlerini de elektronik otomobil üreticileri üstleneceğinden tüketiciyle üretici arasında hiçbir aracı firma kalmayacak.

Bu arada muavinlik ve şoförlük gibi mesleklerinde yok olacağı hatta uzun mesafe taşımacılığında da insan gücünden faydalanılmayacağını da düşününce pek çok mesleğin yok olacağını söylemek mümkün.

Çin'deki Bir Restoranda Tüm İşi Robotlar Yapıyor

Editöre Yaz:
Yazar: - 23.12.2016

Sürücüsüz Arabalar Sevindiriyor Ama Yüzbinlerce Kişiyi de İşsiz Bırakacaklar İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Dikkat! ABD Vizesi Alırken Sosyal Medya Hesabınız Sıkıntı Çıkarabilir Dikkat! ABD Vizesi Alırken Sosyal Medya Hesabınız Sıkıntı Çıkarabilir ABD’ye vize almak için cevaplanması gereken sorular arasında başvuru sahibinin sosyal medya hesap adresleri de yer alıyor.   ABD'de devreye giren…
iPhone 6S'in Pil Sorunu iOS 10.2 ile Diğer Modellere de Sıçradı iPhone 6S'in Pil Sorunu iOS 10.2 ile Diğer Modellere de SıçradıBilindiği üzere iPhone 6S'in bazı pil sorunlarıyla karşı karşıya olduğu bir gerçek. Henüz çözümlenemeyen bu durum, iPhone'ların yüzde… Yurt Dışından Alınan Elektronik Cihazlara Yeni Bandrol Ücreti Geldi Yurt Dışından Alınan Elektronik Cihazlara Yeni Bandrol Ücreti GeldiResmi Gazete'de yayımlanan ilanla, ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek tüm elektronik cihazlar 2017 yılı içinde geçerli…
Comodo Internet Security 10 Yayınlandı, Hemen İndirin! Rusya ve Türkiye, Büyükelçi Katilinin Telefonunu Kırmaya Çalışıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

TEKNOLOJI HABERLERİ

Tamindir E-Bülten