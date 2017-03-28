Sürücüsüz Arabaları Hınzır Bir Tuzak Bekliyor

Yeni Estetik olarak adlandırılan sanat akımıyla ilgili faaliyetlerde bulunan James Bridle, Flickr adresi üzerinden yayınladığı bir görselle Autonomous Trap 001 ismini verdiği yeni projesini duyurdu.

İlerleyen günlerde sürücüsüz araçların hayatımızın tam ortasında olacağını ve bu yönde geliştirmelerin yapıldığını uzun süredir görüyoruz. Sürücüye ihtiyaç duymadan yolda ilerlemek için tasarlanan bu arabalar, genellikle yoldaki çizgileri takip ederek yollarını buluyorlar ve arabayı ona göre hareket ettiriyorlar. Peki, bu çizgi takip sistemi, bazı insanlar tarafından hınzırca bir tuzağa dönüştürülebilir mi?

Booktwo.com isimli internet sitesinde felsefe, edebiyat ve bilgisayar bilimlerine dair deneysel çalışmalar yapan ve bunları da sitesi üzerinden diğer insanlarla paylaşan Bridle, son zamanlarda sürücüsüz arabalara ilgi duymaya başladı. Kendisine bir sürücüsüz araba yapmayı ve onun çalışma mekanizmasını çözmeyi isteyen sanatçı, bunun sonucunda Autonomous Trap 001 isimli projesini hayata geçireceğini de söyledi.

Sürücüsüz arabaların nerede olduklarına, hızlarına ve hareket halinde tekerleklerinin durumuna dair verilerin telefon ekranlarından görüntülenmesine yarayan bir uygulama da geliştiren ve bunu GitHub üzerinden yayınlayan Bridle, bir daire ve dairenin içerisinde bir arabanın olduğu görselleri neden paylaştığını, bu girişimlerinin amacını da açıkladı.

Yeni teknolojileri anlamak ve nasıl çalıştıklarını tam anlamıyla öğrenmek için böylesine bir proje başlatığını söyleyen Bridle, yaptığı çalışmalarla aslında "bu teknolojilerin henüz kolayca kandırılabileceğini de göstermek istedim" dedi. Dahası bu çizgileri büyülerde kullandıldığı gibi tuzla yapan ve onlara benzer bir görüntü de veren sanatçı, böylece teknoloji ne kadar gelişse bile hala eskiyle bir çekişme içerisinde olacağının da altını çizmeye çalıştı.

Yine de bir otonom arabanın çevresine böylesine bir daire çizmek, onun kendini bu alana hapsetmesine sebep olabiliyor. Böylece bir arkadaşınızın evine önceden gidip ona benzersiz bir şaka hazırlayabileceğiniz gibi polisler böylesine bir tuzağı, kaçan otonom arabaları yakalamak için bile kullanabilirler. Günümüzde yoldaki çizgileri okumaktan çok çevredeki arabaları ve kaldırımları takip etme yönüne doğru yönelen otonom araba teknolojilerinin yakın zaman sonra bu problemi de çözeceği aşikar.

Yukarıda gördüğünüz sistemin arabayı nasıl hapsettiğini anladıysanız, bize yorumlarda hemen yazın. Bakalım trafik kurallarını biliyor muymuşsunuz?

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