Survival Stealth Mission, Android telefon ve tabletler üzerinde oynanabilen bir tür hayatta kalma-gizlilik oyunudur.

Brazilyalı oyun geliştiricisi AceX Games tarafından yapılan ve Türkçe desteği de sunan bu oyun, hayatta kalma ve gizlilik türlerini bir araya getiriyor. Splinter Cell benzeri bir karakter ile çıktığımız yolcuğu anlatan oyun, hapis tutulduğumuz yerden kaçmamızı konu alıyor. Her ne kadar yüksek grafiklere sahip olmasa da Survival Stealth Mission, sahip olduğu başarılı oynanış mekanikleri ile dikkat çekmeyi başarıyor.

Survival Stealth Mission, kademe kademe yükselen bir yapıya sahip. İstihbarat toplamak için gittiğimiz bir bir ülkede yakalanmamızın ardından başladığımız küçük hapishane hücresinde, elimizde hiçbir şey olmadan başlıyoruz. Ardından geçtiğimiz her bölümde yeni silahlar kazanabiliyoruz. Bu silahları da ya satın alıyor ya da gardiyanlardan çalabiliyoruz. Çok dikkatli ilerlemeniz gereken ve oyuncuyu bir hayli zorlayan bu oyuna dair daha ayrıntılı bilgileri ise hemen aşağıdaki videodan alabilirsiniz.