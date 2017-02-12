Survive on Raft oyunculara zorlu ve heyecanlı bir hayatta kalma macerası yaşatan bir mobil oyun olarak tanımlanabilir.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir hayatta kalma oyunu olan Survive on Raft'ta uzun bir süre ıssız bir adada tek başına yaşayarak bu adadan kutulmaya çalışan bir kahramanın yerine geçiyoruz. Kahramanımız okyanusta yol alabilmek için kendine bir sal inşa ediyor ve denize açılıyor. Bundan sonra nasıl haytta kalabileceğini ise biz belirliyoruz.

Survive on Raft'ta salımızla okyanus üzerinde yol alırken aç köpek balıkları etrafımızda dönmeye başlayabiliyor. Bu nedenle kendi silahlarımızı inşa ederek savaşmamız gerekiyor. Oyunda hayatta kalabilmek için açlığımızı gidermemiz de gerekiyor. Bu iş için balık avlayabiliyoruz. Köpekbalığı saldırıları salımıza zarar verdiği için salımızı geliştirmemiz ve güçlendirmemiz de gerekiyor.

Survive on Raft, okyanus üzerinde geçen bir Minecraft oyunu olarak özetlenebilir. Oyun güncellemeler aracılığıyla geliştirilmekte ve daha zengin bir içeriğe sahip olmakta.