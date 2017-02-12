?     Geri Bildirim
Survive on Raft
TamindirMobilOyunlarRol YapmaSurvive On Raft - Android Için Hayatta Kalma Oyunu

Survive on Raft

Survive on Raft İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Survive on Raft
Survive on Raft
Survive on Raft
Survive on Raft
Survive on Raft
Survive on Raft
Survive on Raft

Aç köpekbalıklarıyla dolu okyanusta zorlu bir hayatta kalma mücadelesi bizi bekliyor

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 5 dakika önce

Survive on Raft oyunculara zorlu ve heyecanlı bir hayatta kalma macerası yaşatan bir mobil oyun olarak tanımlanabilir.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir hayatta kalma oyunu olan Survive on Raft'ta uzun bir süre ıssız bir adada tek başına yaşayarak bu adadan kutulmaya çalışan bir kahramanın yerine geçiyoruz. Kahramanımız okyanusta yol alabilmek için kendine bir sal inşa ediyor ve denize açılıyor. Bundan sonra nasıl haytta kalabileceğini ise biz belirliyoruz.

Survive on Raft'ta salımızla okyanus üzerinde yol alırken aç köpek balıkları etrafımızda dönmeye başlayabiliyor. Bu nedenle kendi silahlarımızı inşa ederek savaşmamız gerekiyor. Oyunda hayatta kalabilmek için açlığımızı gidermemiz de gerekiyor. Bu iş için balık avlayabiliyoruz. Köpekbalığı saldırıları salımıza zarar verdiği için salımızı geliştirmemiz ve güçlendirmemiz de gerekiyor.

Survive on Raft, okyanus üzerinde geçen bir Minecraft oyunu olarak özetlenebilir. Oyun güncellemeler aracılığıyla geliştirilmekte ve daha zengin bir içeriğe sahip olmakta.

Survive on Raft için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
RedHatWolf
Survive on Raft QR Kodu Okutarak İndir

Rol Yapma Popülerleri

  1. The Sims FreePlay
    The Sims FreePlayAndroid İçin Ücretsiz The Sims Oyunu
  2. Habbo
    HabboAndroid için Rol Yapma Oyunu
  3. Please, Don`t Touch Anything
    Please, Don`t Touch AnythingAndroid için Macera Oyunu
  4. Family Farm Seaside
    Family Farm SeasideAndroid için Çiftlik Yönetme Oyunu
  5. play craft
    play craftAndroid için Sandbox Oyunu