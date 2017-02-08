Swarm'a Yeni Gizlilik Ayarı Geldi

Swarm ile ilgili gerek haber kaynaklarında gerekse kendileri tarafından pek fazla bilgi alamıyoruz. Dolayısıyla yeni eklenen veya eklenecek özelliklerle ilgili sizleri fazla bilgilendiremiyoruz. Swarm bugün bizi çok şaşırttı ve büyük ihtimalle herkese gönderdiğini düşündüğümüz bir mail ile yeni gizlilik ayarını duyurdu. Swarm'da artık arkadaşlık isteklerini sadece tanıyabileceğimiz kişilerle sınırlamamızı sağlayan yeni bir ayar var.

Bu sabah maillerinizi kontrol ederken Swarm'dan bir bilgilendirme aldıysanız, bu haberin ne ile ilgili olduğunu büyük ihtimal tahmin edeceksiniz. Fakat bu büyük ekosistemde hala haberi olmayan kullanıcılar için, Swarm'ın yeni gizlilik ayarını duyuralım istedik. Bugün gelen bilgilendirme mailinde, kullanıcı gizliliğini ön plana çıkaran bir mesaj yer alıyordu. Aşağıda aynen bulabilirsiniz:

"Senin gizliliğini ciddiye alıyoruz. Bu nedenle, arkadaşlık isteklerini sadece tanıyabileceğin kişilerle sınırlamanı sağlayan yeni bir ayar ekledik. Bunu etkinleştirmek için Swarm uygulama ayarları > gizlilik ayarları’na git, "Arkadaşlık İstekleri" için aşağıya kaydır ve "Sadece Arkadaşlarının Arkadaşları"nı seç"

Görüldüğü üzere işlem bu kadar basit. Eğer siz de Swarm'da hesap güvenliği konusuna önem veriyorsanız, yukarıdaki işlemi gerçekleştirerek gizlilik ayarınızı yapabilirsiniz. Aşağıdaki bağlantılardan ise Swarm'ı indirebilirsiniz:

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