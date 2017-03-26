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Swift Swing
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Swift Swing

(Android)
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Editör Puanı: 5/5
5
Swift Swing
Swift Swing
Swift Swing
Swift Swing
Swift Swing

Sallanan objeleri köşelere çarptırarak ilerlemelisiniz.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Swift Swing, yerli yapım refleks oyunu olarak Android platformunda öne çıkıyor. Hem telefon hem de tablette rahat oynanış sunan oyunda ilerleyebilmek için hızlı ve dikkatli olmak gerekiyor.

Oyunda sallanan objeleri (top, kağıt, kalp, tetris, dondurma, kamera ve daha nice farklı obje var) köşe noktalara çarptırarak ilerliyorsunuz. Sola ve sağa kaydırma hareketlere köşelere çarptırıyorsunuz. Lakin ucu sivri platformlara denk gelmemeniz gerekiyor. Öte yandan doğru köşeyi çabuk bulmalısınız. Köşe noktaları hızlı görüp parmaklarınızı son derece hızlı kullanmalısınız.

Süre sınırının olmadığı oyunun sesleri de oynanışı kadar başarılı. Arka arkaya yaptığınız vuruşlara bağlı gerçekleşen kombolarla ritim yükseliyor. Müzikler de orijinal.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Burak Kurkcu
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