Swift Swing(iOS)
Refleksleriniz ne kadar sağlam?
Swift Swing, iPhone ve iPad’de oynanabilen, bağımlılık yapan oynanışa sahip yerli yapım refleks oyunu. Hız ve dikkat isteyen arcade oyunda sallanan nesneleri köşelere vurdurarak ilerliyorsunuz. Köşelerde elbette sürprizler var ancak asıl heyecan katan nokta hemen altınızdan gelen kazıklar.
Harekete duyarlı orijinal müziklere sahip oyun, reflekslerinizi test etmek isteyenler için harika bir seçim. Oyunda ilerlemenin yolu hızlı düşünüp hareket etmekten geçiyor. Sallanan nesneyi köşe noktalara vurdurup mümkün olduğunca yukarı çıkarmaya çalışıyorsunuz. Sizinle birlikte hareket eden kazık ta hızlanmanız gerektiğini hatırlatıyor. Zaman veya can sınırı sinir bozan kısıtlamalar yok.
Oyunun kontrolleri de son derece basit. Parmağınızı sağa ve sola kaydırarak sallanan top ve diğer objelerin kontrolünü sağlıyorsunuz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 7.0 ve üzeri
- Üretici:
- Burak Kurkcu
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