Bulmaca oyunları gün geçtikçe gelişiyor. Oyuncular artık istedikleri tüm özelliklere sahip olan oyunu rahatlıkla bulabiliyorlar. Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Switch It, size istediğiniz tüm özellikleri söylemeden sağlamış. Bu yüzden bu oyuna karşı ön yargılı düşünmemenizde fayda var.

Switch It oyununda yapmanız gereken işlem oldukça basit. Oyunda ışık saçan bir tane cisim bulunmakta. Sizin ek destekler yardımı ile bu ışını yönlendirmeniz ve çıkış kaynağına ulaştırmanız lazım. Yani ışığı yansıtıp başka kaynağa ulaştıracaksınız. Evet, yapmanız gereken işlem işte bu kadar basit.

Switch It oyununda ışıkları başarılı bir şekilde yönlendirdiğinizde yeni bölüme geçmeye hak kazanıyorsunuz. Her bölümde daha da zorlaşan Switch It oyunu, oyuncularını ilerleyen bölümlerde sınamaya başlıyor. Çünkü her yeni bölümde ışınları yansıtmanız gereken yol miktarı uzuyor.

Boş zamanlarınızda oynayacak eğlenceli bir oyun arıyorsanız Switch It'i indirip hemen deneyebilirsiniz. Renkli grafikleri ve eğlenceli oyun mantığıyla birlikte Switch It oldukça hoşunuza gidecek. Switch It oyununu indirdikten sonra siz de çok beğenecek ve arkadaşlarınıza tavsiye edeceksiniz.