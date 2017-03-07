?     Geri Bildirim
TamindirHaberOyunSwitch, Nintendo Tarihinde En Hızlı Satılan Konsol Oldu

Switch, Nintendo Tarihinde En Hızlı Satılan Konsol Oldu

Nintendo Switch En Hızlı Satılan Konsol

Nintendo'nun son yıllarda çıkardığı konsollar düşünüldüğünde, oyuncular nezdinde çok başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Oyunları ile efsane olan bir markanın global anlamda konsol satışlarında sınıfta kalması, açıkçası hepimizi düşündürüyordu. Bu ayın başında Switch ile yeniden oyuncularla buluşan Nintendo, bu sefer şeytanın bacağını kırmış gözüküyor. Nitekim, Nintendo Switch satışları tarihin en iyisi olma yolunda hızla ilerliyor.

Nintendo Switch'in çıkış yaptığı ülkelerde, son birkaç gündür stok sorunu yaşanıyor. Kullanıcıların nedenini merak ettiği bu durum, nihayet New York Times yazarı Nick Wingfield tarafından yanıtlandı. Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Wingfield, "Nintendo tarihindeki herhangi bir sistem için yapılan ilk iki günlük satışları geçti" dedi. Bu bilgi ise Nintendo'nun Amerika Başkanı Reggie Fils-Aime ile yapılan röportaja dayanıyor.

Bunun ötesinde, The Legend of Zelda: Breath of the Wild'ın dünya çapında inanılmaz inceleme puanları almasının da etkisi bulunuyor. Super Mario 64'ü geçerek şirket tarihinin en çok satan lansman oyunu ünvanını taşıyan bu yapım, otoritelerden ortalama 98 puan aldı. 

Switch'in genel olarak nasıl bir performans sergileyeceğini söylemek veya Nintendo'nun son konsolu Wii ile kıyaslamak için çok erken. Fakat bu noktada taşınabilir konsolun geleceği iyi görünüyor.

Amazon'un Nintendo Switch Stokları Erken Bitince Kullanıcılar İsyan Etti!

Nintendo Switch 40 Milyon Satabilir

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 07.03.2017

Switch, Nintendo Tarihinde En Hızlı Satılan Konsol Oldu İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Riot Games Hilecilere Açtığı Davadan 10 Milyon Dolar Kazandı Riot Games Hilecilere Açtığı Davadan 10 Milyon Dolar Kazandı Dünyanın en çok oynanılan oyunlarının başında gelen League of Legends'in yapımcısı Riot Games, hile ve hilecilerle mücadele etmek için büyük…
Nokia 3310 ve Silah Arkadaşları Satışa Sunuldu! Nokia 3310 ve Silah Arkadaşları Satışa Sunuldu!Efsane telefonlar arasında yer alan Nokia 3310, 2017 yılında küllerinden yeniden doğarak tekrar üretildi ve ön siparişe açıldı.  Bir zamanların… Facebook'un Bitirmeye Çalıştığı Snapchat, 500 Milyon İndirmeye Ulaştı! Facebook'un Bitirmeye Çalıştığı Snapchat, 500 Milyon İndirmeye Ulaştı!Çıkış yaptığı ilk andan itibaren büyük ilgi gören Snapchat, Facebook'un batırma planlarına rağmen tüm hızıyla büyümeye devam ediyor.…
LG G4 ve V10 İçin Nougat Güncellemesini Yaparken Dikkat Edin! Uber'de Bulunan Açık, Ücretsiz Olarak Yolculuk Yapılmasına İmkan Sağlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

OYUN HABERLERİ

Tamindir E-Bülten