Switch, Nintendo Tarihinde En Hızlı Satılan Konsol Oldu

Nintendo'nun son yıllarda çıkardığı konsollar düşünüldüğünde, oyuncular nezdinde çok başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Oyunları ile efsane olan bir markanın global anlamda konsol satışlarında sınıfta kalması, açıkçası hepimizi düşündürüyordu. Bu ayın başında Switch ile yeniden oyuncularla buluşan Nintendo, bu sefer şeytanın bacağını kırmış gözüküyor. Nitekim, Nintendo Switch satışları tarihin en iyisi olma yolunda hızla ilerliyor.

Nintendo Switch'in çıkış yaptığı ülkelerde, son birkaç gündür stok sorunu yaşanıyor. Kullanıcıların nedenini merak ettiği bu durum, nihayet New York Times yazarı Nick Wingfield tarafından yanıtlandı. Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Wingfield, "Nintendo tarihindeki herhangi bir sistem için yapılan ilk iki günlük satışları geçti" dedi. Bu bilgi ise Nintendo'nun Amerika Başkanı Reggie Fils-Aime ile yapılan röportaja dayanıyor.

Bunun ötesinde, The Legend of Zelda: Breath of the Wild'ın dünya çapında inanılmaz inceleme puanları almasının da etkisi bulunuyor. Super Mario 64'ü geçerek şirket tarihinin en çok satan lansman oyunu ünvanını taşıyan bu yapım, otoritelerden ortalama 98 puan aldı.

Switch'in genel olarak nasıl bir performans sergileyeceğini söylemek veya Nintendo'nun son konsolu Wii ile kıyaslamak için çok erken. Fakat bu noktada taşınabilir konsolun geleceği iyi görünüyor.

