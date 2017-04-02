Sword of Shadows, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir mmorpg oyunudur. Oyunda karanlık taraf ile mücadele ediyor ve krallığınızı ayakta tutmaya çalışıyorsunuz.

Hikaye tabanlı bir rol yapma oyunu olan Sword of Shadows, heyecan verici dövüşlerin ve etkileyici atmosferin yer aldığı bir oyundur. Oyunda karanlık taraf ile mücadele ediyor ve farklı dövüş sanatları öğreniyorsunuz. Uzak doğu temasına bürünen oyunda kendinizi sürekli geliştirmeli ve dövüşlere hazır olmalısınız. Oyuna ilk giriş yaptığınızda kendi karakterinizi seçiyorsunuz. Birbirinden farklı özelliklere sahip 5 karakterden birini seçip oyuna giriş yapıyorsunuz. Farklı kontrollerin yer aldığı oyunda dikkatli olmalı ve tüm dövüşlerinizi kazanmalısınız. Halkınızın son umudu sizsiniz ve halkınızı kötülüklere karşı korumalısınız.

Efsanevi savaşçıların ve güçlü düşmanların yer aldığı oyun tamamı 3 boyutlu bir dünyada geçiyor. Hızlı ve tempolu bir oyun olan Sword of Shadows'u mutlaka denemelisiniz. Dövüş oyunlarından zevk alıyorsanız eğer bu oyunu mutlaka denemeniz gerekiyor. Geniş bir haritaya sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor.

Sword of Shadows oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.