Sword of Shadows, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir rol yapma oyunudur. Oyunda karanlık taraf ile mücadele etmek için dövüş sanatları öğreniyor ve rakiplerinizle mücadele ediyorsunuz.

Birbirinden farklı karakterlerin yer aldığı bir rol yapma oyunu olan Sword of Shadows, etkileyici atmosferin yer aldığı zevkli bir oyundur. Oyunda farklı dövüş sanatları öğreniyor ve rakiplerinizle mücadele ediyorsunuz. Rakiplerinizi yenmek için kendinizi geliştirmelisiniz. Hızlı ve tempolu bir oyun olan Sword of Shadows'da halkınızı da kötülüklere karşı koruyorsunuz. Dikkatli olmanız gerekn oyunda işiniz bir hayli zor. Farklı karakterlerle mücadele edebileceğiniz oyunda efsanevi yaratıklarla karşılaşıyorsunuz. Farklı kontrollerin yer aldığı oyunda dikkatli olmanızda fayda var. Hikayeye de sahip olan oyunu mutlaka denemelisiniz.

Kolay bir oynanışa sahip olan oyun tamamı 3 boyutlu bir dünyada geçiyor. Eğer dövüş oyunlarını seviyorsanız Sword of Shadows'u mutlaka denemeniz gerekiyor. Geniş bir haritaya sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor.

Sword of Shadows oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.