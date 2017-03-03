Symmetrica, geometrik şekillerin yer aldığı arcade türünde bir Android oyunu. Minimalist görsellere sahip olan oyunda zamanlama her şey ve ikinci bir deneme yapmanıza izin verilmiyor. Sabır, dikkat gerektirdiğinden herkesin oynayamayacağını rahatlıkla söyleyebilirim.

Oyunda huni şeklinde temsili roketleri yeşil çemberin içerisine fırlatmanız gerekiyor. Roketler noktalı şekiller içerisinde, belli bir hızda ilerliyor. Doğru zamanda dokunarak harekete geçiriyorsunuz. Yeşil bölgeye girdiklerinde bölüm sonlanıyor. Tabii ki oyun ilerledikçe zorlaşıyor. Roketler daha karmaşık şekiller üzerinde hareket etmeye başladıklarında doğru zamanı beklemek için daha uzun süre bekliyorsunuz.