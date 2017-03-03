Symmetrica(iOS)
Roketleri işaretli bölgelere fırlatmalısınız.
Symmetrica, iPhone ve iPad’de oynanabilen geometrik şekillerin yer aldığı bir arcade oyunu. Minimalist oyunlar ilginizi çekiyorsa indirip oynamanızı isterim. Harika zamanlama yapmak benim işim diyorsanız tam aradığınız mobil oyun; zorlu ve de sürükleyici.
Oyunda bölümleri geçmek için tek yapmanız gereken; roketleri yeşil işaretli bölgelere fırlatmak. Siz dokununcaya kadar kendi yollarında ilerleyen roketleri tek dokunuşla harekete geçirebiliyorsunuz. Ancak bunu yapmadan önce en iyi zamanı beklemelisiniz. Kendinizi fırlattığınız vakit yeşil bölgeye çarpmalısınız; yeniden deneme lüksünüz yok. Süre sınırı olmadığından dilediğinizce bekleyebilirsiniz. İlerledikçe daha fazla roketi ateşlemeniz isteniyor. Bu noktada sabrınız sınanmaya başlıyor.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Toplam:
- 1
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri
- Üretici:
- Feavy Games
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Symmetrica Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- Youtube GOYoutube Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı