Symmetrica, iPhone ve iPad’de oynanabilen geometrik şekillerin yer aldığı bir arcade oyunu. Minimalist oyunlar ilginizi çekiyorsa indirip oynamanızı isterim. Harika zamanlama yapmak benim işim diyorsanız tam aradığınız mobil oyun; zorlu ve de sürükleyici.

Oyunda bölümleri geçmek için tek yapmanız gereken; roketleri yeşil işaretli bölgelere fırlatmak. Siz dokununcaya kadar kendi yollarında ilerleyen roketleri tek dokunuşla harekete geçirebiliyorsunuz. Ancak bunu yapmadan önce en iyi zamanı beklemelisiniz. Kendinizi fırlattığınız vakit yeşil bölgeye çarpmalısınız; yeniden deneme lüksünüz yok. Süre sınırı olmadığından dilediğinizce bekleyebilirsiniz. İlerledikçe daha fazla roketi ateşlemeniz isteniyor. Bu noktada sabrınız sınanmaya başlıyor.