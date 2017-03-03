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Symmetrica
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Symmetrica

(iOS)
Symmetrica İndir Hemen İndir

64 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Symmetrica
Symmetrica
Symmetrica
Symmetrica
Symmetrica

Roketleri işaretli bölgelere fırlatmalısınız.

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Symmetrica, iPhone ve iPad’de oynanabilen geometrik şekillerin yer aldığı bir arcade oyunu. Minimalist oyunlar ilginizi çekiyorsa indirip oynamanızı isterim. Harika zamanlama yapmak benim işim diyorsanız tam aradığınız mobil oyun; zorlu ve de sürükleyici.

Oyunda bölümleri geçmek için tek yapmanız gereken; roketleri yeşil işaretli bölgelere fırlatmak. Siz dokununcaya kadar kendi yollarında ilerleyen roketleri tek dokunuşla harekete geçirebiliyorsunuz. Ancak bunu yapmadan önce en iyi zamanı beklemelisiniz. Kendinizi fırlattığınız vakit yeşil bölgeye çarpmalısınız; yeniden deneme lüksünüz yok. Süre sınırı olmadığından dilediğinizce bekleyebilirsiniz. İlerledikçe daha fazla roketi ateşlemeniz isteniyor. Bu noktada sabrınız sınanmaya başlıyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Feavy Games
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