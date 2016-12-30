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Tactics Squad: Dungeon Heroes
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Tactics Squad: Dungeon Heroes

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Tactics Squad: Dungeon Heroes
Tactics Squad: Dungeon Heroes
Tactics Squad: Dungeon Heroes
Tactics Squad: Dungeon Heroes
Tactics Squad: Dungeon Heroes

Zindanlarda dev yaratıklar, zehirli bitkiler ve daha nicesi sizi bekliyor.

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Tactics Squad: Dungeon Heroes, anime severleri ekran başına kilitleyeceğini düşündüğüm strateji rpg oyunları arasında. Android platformunda ücretsiz indirilmeye açılan oyunda gizemlerle dolu dünyanın kapılarını aralıyoruz.

Anime tutkunlarına özel hazırlandığını ilk görüşte belli eden taktiksel strateji rol yapma oyunu Tactics Squad: Dungeon Heroes’da devasa büyüklükte yaratıklardan insan yiyen zehirli bitkilere onlarca farklı türün yaşamını sürdürdüğü kasvetli zindanlara giriş yapıyoruz. Büyücü, şövalye gibi kendilerine özgü yetenekleri olan kahramanlardan oluşan takımımızla birlikte kötü güçlere karşı savaşıyoruz.

Hava saldırısı, karşı saldırı ve şaşırtarak saldırma olmak üzere üç farklı düzende takımımızı yönetebiliyoruz oyunda. Savaşlar çok dar bir alanda gerçekleştiğinden aksiyon dozu yüksek keyifli bir oynanış çıkıyor ortaya. Oyunda durup düşünme şansımız yok; sürekli soldaki çarktan taktiğimizi değiştirmemiz, saldırıya göre kahramanlarımızı konumlandırmamız gerekiyor. Kahraman demişken savaşta mücadele eden karakterleri oyuna girmeden kendimiz seçiyoruz. Başka bir deyişle ekibimizi kurma şansına sahibiz. Ekipten söz açılmışken dilersek diğer oyuncularla birlik olup gücümüzü artırabiliyoruz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
Sway Mobile, Inc.
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