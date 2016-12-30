Tactics Squad: Dungeon Heroes, canavarlar, zehirli bitkiler, iskeletler ve daha nice türün bir arada olduğu zindanlara giriş yapmamızı isteyen taktiksel strateji rpg türünde kaliteli bir yapım. iOS platformuna da ücretsiz çıkış yapmasıyla sevindiren rol yapma oyunu anime severlere şiddetle tavsiye ederim.

Hem iPhone hem de iPad’de keyifli oynanış sunan Tactics Squad: Dungeon Heroes, zindanlarda vakit geçirdiğimiz arena çoklu modda savaşma imkanı veren sürükleyici bir mobil oyun. Görsel çizgileriyle Japon çizgi film hayranlarını kendisine bağlayan oyunda büyücü, şövalye gibi farklı sınıfta kahramanlardan oluşan kendi ekibimizi kurup zindanlarda mücadele ediyoruz. Her bölümde farklı bir düşman karşımıza çıkaran ve zorluk çıtasını git gide artıran oyunun en beğendiğim yanı hazır taktik sistemi oldu. Üç taktik arasından seçim yapıp düşmana farklı saldırılar gerçekleştirebiliyoruz.

Tactics Squad: Dungeon Heroes Özellikleri: