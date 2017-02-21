TAG Heuer Hibrid Akıllı Saatin Teknik Detayları Sızdırıldı

Ünlü saat üreticisi TAG Heuer, 2015 yılında ilk kez bir akıllı saat piyasaya sürmüş, Connected adlı bu saati oldukça ilgi çekmişti. Önümüzdeki günlerde piyasaya çıkması beklenen TAG Heuer’in yeni hibrid akıllı saatinin çıkış tarihi ve özellikleri hakkında detaylar da gün yüzüne çıktı.

TAG Connected Modular ismiyle piyasaya sürülecek olan giyilebilir cihazın, ilk saatte olduğu gibi oldukça şık ve kaliteli bir tasarıma sahip olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan saatin özelleştirilebilir olması en dikkat çekici özellikler arasında. Buna göre akıllı saatin kayışı, çerçevesi ve kayış tokaları zevke göre değiştirilebilir olacak. Hibrit yapıda olduğu iddia edilen saatin bu özellik sayesinde otomatik ve dijital saat olarak kullanılabileceği gelen bilgiler arasında. Ocak ayında yapılan bir resmi açıklamada Mayıs ayında piyasaya sürüleceği söylenen saatin Android Merkezi’ne yapılan açıklama çıkış tarihide öne alındı. Yapılan açıklamada akıllı saatin Mart ayında raflarda olacağı söylendi.

1.500 dolarlık fiyat etiketine rağmen ilk akıllı saatinde 50 binin üzerinde satış yapan TAG Heuer’in ikinci saati olan TAG Connected Modular’ın da yine pahalı olması bekleniyor. Cihazın fiyatı hakkında henüz resmi bir bilgiye ulaşılamadı ancak Mart ayına kadar fiyatının da netleşmesi muhtemel.

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