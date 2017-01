Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir bilgi oyunu olan Tahmin Et Youtuber'da dünyaca ünlü Youtuberların kim olduğunu bulmaca çalışıyorsunuz. Oldukça basit bir oyun olan Tahmin Et Youtuber ile zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Basit bir oynanışa sahip olan Tahmin Et Youtuber ile popüler Youtuberları tanımaya çalışıyor ve yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz. Klasik kelime oyunu tarzında bir oynanışı bulunan oyunda tek fotoğraf ile doğru ismi bulmanız gerekiyor. 3 farklı oyun moduna sahip olan Tahmin Et Youtuber'da bazı özel güçleriniz de bulunuyor. Birbirinden zorlu bölümleri geçerek seviye atladığınız bu oyunda bilgi dağarcığınız da artaracak. Grafiksel anlamda bir adım geride olsa da kurgu ve kattığı değerler açısından Tahmin Et Youtuber oyunu mutlaka denenmelidir. Genel kültürünüzü arttırmaya yardımcı olan Tahmin Et Youtuber oyununu mutlaka denemelisiniz. Zorlu bölümleri, kolay oynanışı ve cevaplanmayı bekleyen onlarca sorusuyla Tahmin Et Youtuber sizleri bekliyor.

Tahmin Et Youtuber oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.