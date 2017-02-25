Talk2 uygulaması Android işletim sistemli cihazlarınızdan sanal telefon numarası alarak kolayca iletişim kurabilmenizi sağlıyor.

Filipinler üzerinden telefon numarası alabileceğiniz Talk2 uygulaması ile yurtdışındayken ailenizle veya arkadaşlarınızla iletişim kurabilirsiniz. Oldukça basit kullanımı olan uygulamada, kolayca kayıt olabilir ve yeni numaranızı kullanmaya başlayabilirsiniz. Uygulama üzerinden sunulan uygun ücretli paketlerle arama ve SMS kredileri de satın alabilirsiniz.

Sadece uygulamayı kullananlar arasında ücretsiz mesajlaşma ve arama da sunan uygulamada ihtiyacınız olan tek şey, güvenilir bir geniş bant bağlantısı. Karşıdaki kişi çevrimdışı olduğunda uygulama sizi hemen bilgilendiriyor ve aramayı veya mesajı durdurma seçeneği sunuyor. Talk2 kullanıcıları arasında sınırsız sohbet imkanı da sunan uygulamada fotoğraflar, sesli mesajlar ve diğer medya eklerini grup sohbetinde gönderebilirsiniz.