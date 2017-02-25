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Talk2
TamindirMobilİletişimTalk2 - IPhone Ve IPad Için Sanal Numara Alma Uygulaması

Talk2

(iOS)
Talk2 İndir Hemen İndir

62.3 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Talk2
Talk2
Talk2
Talk2
Talk2

Talk2 uygulaması ile iOS işletim sistemli cihazlarınızdan sanal telefon numarası alabilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 3 saat önce

Talk2 uygulaması ile iOS işletim sistemli cihazlarınızdan sanal telefon numarası alabilirsiniz.

Yurtdışında yaşayanlar, uygulamalara kendi telefon numarasını vermek istemeyenler ve daha birçok farklı iş için fazladan bir numaraya ihtiyaç duyanlar için oldukça büyük bir nimet olan Talk2 uygulamasında, Filipinler üzerinden sanal bir telefon numarası alabilirsiniz. Uygulamaya kaydolduktan sonra yeni numaranızı kullanmaya başlayabilir, uygun fiyatlarla sunulan paketlerden satın alarak arama yapabilir ve SMS gönderebilirsiniz.

Uygulamayı arkadaşlarınız da kullanıyorsa, onlarla ücretsiz olarak arama ve mesajlaşma imkanı sunan Talk2 uygulaması, karşıdaki kişi çevrimdışı olduğunda size anında bildirim gönderiyor. Arkadaşlarınıza fotoğraf ve video, sesli mesajlar ve daha birçok medya ekini grup sohbetlerinde gönderebileceğiniz uygulamayı iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Voyager Innovations, Inc.
Talk2 QR Kodu Okutarak İndir

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