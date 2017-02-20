Tamamen İnsan Kontrollü Dünyanın İlk Hoverbike'ı Kullanıma Hazır

İnsan kontrolünde uçan motosikletler olarak tanımlayabileceğimiz hoverbike’lar hayal ürünü olmaktan çıkıp gerçekten gökyüzünde dolaşmaya başlıyor. Rus drone üreticisi Hoversurf tarafından geliştirilen Scorpion-3, dünyanın insan kontrollü ilk hoverbike’ı olacak.

Geçen yaz aylarında Dubai’de drone taksilerin hizmete gireceği daha önde açıklanmıştı. Ancak Rusya’dan da bundan geri kalmayacak bir atılım geldi. Rus şirket Hoversurf, üzerinde insan olan hoverbike’lar ile gökyüzünde gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Scorpion-3 adı verilen hoverbike, insan eliyle kontrol edilen tek kişilik bir hava aracı olarak üretildi ve kullanıma hazır hale geldi. Fütürist görüntüsü ile bilim kurgu filmlerindeki araçları andıran Scorpion-3, hava hakimiyeti ve uçuş çevikliği sağlıyor. Teknoloji harikası olarak görülen hoverbike’ın en heyecan verici özelliği, insan eliyle kontrol edilebilmesi. Karayolundaki motosiklet bile yeterince adrenalin dolu iken, bu motosiklet benzeri aracın hava taşıtı modeliyle insanoğlu, hayalindeki uçma özgürlüğünü elde edecek.

Hem otomatik hem de manuel kontrol imkanı olan Scorpion-3 için güvenlik önlemleri de alınmış durumda. Hem kazaları önlemek hem de pilot güvenliğini sağlamak adına aracın azami hızını ve yüksekliğini kontrol eden bir sistem geliştirildi. Ayrıca Scorpion-3’ün, daha önce yine Hoversurf şirketi tarafından geliştirilen E-volo hava aracı prototipinden esinlenerek üretildiği açıklandı. Hoverbike şimdilik bir extreme spor aracı olarak görülüyor. Ancak çok yakında tam bir ulaşım aracı kapasitesinde olacağı tahmin ediliyor.

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